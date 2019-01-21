В Вологде состоится концерт детских песен из советских кинофильмов

26 января в Вологодский областной колледж искусств приглашает вологжан на концерт "Популярные песни для детей". В исполнении Большого детского хора имени Виктора Попова прозвучат старые популярные песни, в том числе из советских кинофильмов - «Прекрасное далёко», «Крылатые качели», «Пропала собака», «Вместе весело шагать» и другие.

Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио СССР был создан в 1970 году. Организатором и руководителем коллектива на протяжении 38 лет был профессор, народный артист СССР Виктор Сергеевич Попов.

Сегодня художественный руководитель и главный дирижер хора - заслуженный артист России Анатолий Кисляков.

- Основная задача, которую всегда ставил перед собой Большой хор, заключается в том, чтобы сохранялись и развивались отечественные традиции детского хорового пения, чтобы песня волновала человека, заставляла его думать и переживать. На концерте прозвучат популярные песни для детей Крылатова, Чичкова, Дунаевского, Пахмутовой, Шаинского,- говорит Анатолий Кисляков.

Начало концерта в 17 часов.