Череповецкая «Северянка» одержала две победы над новосибирским «Олимпом»
21.01.2019 [Спорт]
В минувшие выходные волейболистки череповецкой «Северянки» в матче Регулярного чемпионата Высшей лиги А принимали новосибирский «Олимп». Эта команда не входит в кубковую восьмёрку.
Оба матча завершились уверенной победой череповчанок - 3:0 (25:18, 25:14, 25:7) и (25:10, 25:18, 25:14).
«Северянке» осталось провести два матча на предварительном этапе - 26 и 27 января команда на выезде встретится с волгодонским «Импульсом». А в Череповце «Северянка» проведет свой следующий матч уже в плей-офф, который впервые пройдет в Высшей лиги А.