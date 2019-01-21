Череповецкая «Северянка» одержала две победы над новосибирским «Олимпом»

В минувшие выходные волейболистки череповецкой «Северянки» в матче Регулярного чемпионата Высшей лиги А принимали новосибирский «Олимп». Эта команда не входит в кубковую восьмёрку.

Оба матча завершились уверенной победой череповчанок - 3:0 (25:18, 25:14, 25:7) и (25:10, 25:18, 25:14).

«Северянке» осталось провести два матча на предварительном этапе - 26 и 27 января команда на выезде встретится с волгодонским «Импульсом». А в Череповце «Северянка» проведет свой следующий матч уже в плей-офф, который впервые пройдет в Высшей лиги А.