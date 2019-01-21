Жительница Вологды получила 90% ожогов тела при пожаре из-за курения

21.01.2019 [Происшествия]

В Вологде во время пожара женщина получила 90% ожогов тела.

Сообщение о возгорании в четырехкомнатной квартире на первом этаже панельного дома на улице Возрождения, 2 поступило накануне в 19:18. Общая площадь пожара составила 2 кв. метра. 57-летняя женщина госпитализирована с термическими ожогами 90% тела 2-й степени и отравлением угарным газом.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении со стороны пострадавшей, сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Тэги: курение, пожар

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