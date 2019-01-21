«Вологда-Чеваката» обменялась победами с самарским «Политехом»

21.01.2019 [Спорт]

В очередном туре Первенства России по баскетболу среди команд Первого дивизиона Суперлиги «Вологда-Чеваката» принимала самарский «Политех-СамГТУ». Игры прошли в четверг и в пятницу во Дворце спорта в Вологде.

В первом матче вологжанки одержали над «Политехом» победу со счетом 73:66. Дабл-дабл, 16 очков и 15 подборов, оформила Екатерина Кузьменкова.

Повторный матч завершился со счетом 67:77 в пользу гостей. Ключевым событием матча стала вторая четверть, в которой вологжанки проиграли 13 очков (15:28).

После 24 матчей «Вологда-Чеваката» занмиает 6 месте турнирной таблицы, имея отрицательный показатель побед и поражений (11 против 13). В следующем туре вологжанки примут сыктывкарскую «Нику». Матчи пройдут 23 и 24 января.


 

Тэги: «Вологда-Чеваката», «Политех-СамГТУ», Первенство России по баскетболу

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