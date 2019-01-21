Четыре человека получили травмы в столкновении ВАЗа и фуры в Вологде

21.01.2019 [Общество]

В Вологде 25-летний водитель ВАЗа врезался в грузовик: четыре человека пострадали. ДТП произошло утром в субботу, 19 января, возле дома №83А по улице Гагарина.

По данным городского отдела ГИБДД, ВАЗ-2107 ехал по улице Гагарина со стороны Окружного шоссе в направлении улицы Поселковой и врезался в стоящий на обочине грузовик «ДАФ» с полуприцепом «Кроне».

В результате аварии пострадали пассажиры ВАЗа: у 31-летнего мужчины ушибленная рана головы и лица, у 26-летней девушки ушибленная рана головы, 23-летняя девушка с ушибом спинного мозга была доставлена на отделение нейрохирургии. У 24-летнего мужчины медики зафиксировали ушиб поясничного отдела, ушиб грудной клетки слева.

Виновник аварии с места происшествия скрылся, но был найден. Ему грозит ответственность за нарушение ПДД и оставление места ДТП.

Добавим, что ночью 18 января с места ДТП скрылся водитель в Устюжне. По данным областного УМВД, на 15 км подъезда к городу пьяный 27-летний мужчина без прав сбил на ВАЗе 19-летнего молодого человека Потсрадавший перебегал дорогу вне населенного пункта. Водитель скрылся, но был вскоре обнаружен. Пешеход с травмами доставлен в больницу.

Фото отдела ГИБДД по Вологде

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