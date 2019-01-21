В Вологде полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать пьяного водителя

21.01.2019 [Происшествия]

В Вологде сотрудникам ДПС пришлось стрелять, чтобы остановить нетрезвого водителя. Инцидент произошел в минувшую субботу, 19 января.

Во время ночного патрулирования полицейские обратили внимание на ВАЗ-2114, который двигался с нарушением ПДД по Пошехонскому шоссе. Один из инспекторов ДПС приказал водителю остановиться, но тот, проигнорировав требование, продолжил движение и попытался скрыться.

- Патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маяками и спецсигналом начал преследовать ВАЗ, неоднократно требуя остановиться. В ходе преследования водитель нарушал правила дорожного движения и делал резкие маневры, чтобы скрыться от полицейских. К преследованию подключилось несколько экипажей ДПС и патрульный автомобиль ВАИ (ред. - военная автоинспекция). После проезда обхода города Вологды и приближении к деревне Дубровское полицейские приняли решение о применении табельного оружия, так как действия нарушителя создавали реальную угрозу другим участникам дорожного движения, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Один из инспекторов ДПС произвел два предупредительных выстрела в воздух, а потом - прицельные выстрелы по колесам ВАЗа. В итоге было повреждено заднее колесо машины, и водитель вынужден был остановиться.

Выяснилось, что за рулем находился 33-летний житель Вологды. Как установили полицейские, ранее он уже был лишен прав за нетрезвое вождение. В ходе проведения освидетельствования было подтверждено, что водитель находился в состоянии опьянения. Содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе нарушителя составило 0,260 мг/литр (при допустимых 0,16 мг/литр).

Поскольку за рулем пьяный мужчина был задержан повторно, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264. УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

- Кроме того, в отношении нарушителя составлен ряд материалов об административной ответственности за нарушения, совершенные в ходе преследования.  По факту применения табельного оружия сотрудником ДПС назначена служебная проверка. По предварительным данным, оружие применено правомерно, - сообщает пресс-служба УМВД.

Тэги: пьяные водители
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