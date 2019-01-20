В Вологодском районе на грузовик упала балка строящегося моста: водитель погиб
В Вологодском районе в субботу погиб водитель грузовика: на машину упала бетонная балка строящегося моста.
ДТП произошло вблизи поселка Непотягово на 8 км строящегося обхода Вологды. По предварительной информации областного УМВД, около 23:15 грузовик "Вольво", проезжая под возводимой конструкцией, задел её, из-за чего на кабину машины упала бетонная балка. 46-летний водитель погиб на месте ДТП.
Как сообщает представитель ФКУ Упрдор «Холмогоры» Елена Москалёва, авария произошла в месте пересечения проектной трассы с существующей автомобильной дорогой Вологда-Норобово:
- В обычном режиме велись работы по заготовке инертных материалов для устройства дорожной одежды. Водитель автомобиля ВОЛЬВО, завершив выгрузку песка, не опустил кузов самосвала и проезжая под строящимся путепроводом с поднятым кузовом, задел одну из балок путепровода, которая упала на кабину. По словам руководителя автотранспортного предприятия, в котором много лет работал погибший, Александр был опытным водителем. Перед выходом в рейс, он прошел медицинское освидетельствование. Поэтому пока не понятно, что могло стать причиной непродуманных действий с его стороны.