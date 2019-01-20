В Вологодском районе на грузовик упала балка строящегося моста: водитель погиб

В Вологодском районе в субботу погиб водитель грузовика: на машину упала бетонная балка строящегося моста.

ДТП произошло вблизи поселка Непотягово на 8 км строящегося обхода Вологды. По предварительной информации областного УМВД, около 23:15 грузовик "Вольво", проезжая под возводимой конструкцией, задел её, из-за чего на кабину машины упала бетонная балка. 46-летний водитель погиб на месте ДТП.

Как сообщает представитель ФКУ Упрдор «Холмогоры» Елена Москалёва, авария произошла в месте пересечения проектной трассы с существующей автомобильной дорогой Вологда-Норобово: