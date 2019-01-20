В Бабушкинском районе при пожаре погиб пьяный мужчина

В деревне Аниково Бабушкинского района при пожаре погиб 46-летний мужчина. Трагедия произошла в субботу днем в в одноэтажном частном доме.

По данным областного УМЧС, площадь подара составила 108 кв. м., дом сгорел. В доме было двое мужчин, один из них погиб, второй госпитализирован в Бабушкинскую ЦРБ с термическими ожогами 50% тела. По предварительным данным УМЧС, это брат погибшего.

Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения со стороны погибшего.

