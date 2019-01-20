В Бабушкинском районе при пожаре погиб пьяный мужчина

20.01.2019 [Происшествия]

В деревне Аниково Бабушкинского района при пожаре погиб 46-летний мужчина. Трагедия произошла в субботу днем в в одноэтажном частном доме.

По данным областного УМЧС, площадь подара составила 108 кв. м., дом сгорел. В доме было двое мужчин, один из них погиб, второй госпитализирован в Бабушкинскую ЦРБ с термическими ожогами 50% тела. По предварительным данным УМЧС, это брат погибшего.

Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения со стороны погибшего.
 

Тэги: пожар, пьянство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жителя Устюженского района отправили в колонию за секс по согласию с 15-летней школьницей
На снегоходах спасательной службы Череповца развлекаются высокопоставленные чиновники?
Покупку мусорных контейнеров власти Вологодской области пытаются переложить на собственников жилья
Жильцам нескольких домов в Вологде велели копить мусор у себя в квартирах
Вологжанам, не желающим тратиться на контейнеры для мусора, предложили его выбрасывать прямо в грузовик
Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников
В Кичменгском Городке пенсионер из ружья застрелил жену, с которой они прожили 50 лет
"Это тебе, это мне, это опять тебе": в Вологде продолжаются споры из-за мусорных баков
Стрелявший в клубе "Дежнев" в Дениса Раздрогова пытается переложить вину за его смерть на медиков
Прокуратура: покупать мусорные баки на контейнерные площадки обязан региональный оператор
16.01.2019 [Общество]

Митинг против роста тарифа на вывоз мусора в Вологде состоится, если наберется 500 репостов о нем в соцсети

2604
3
18.01.2019 [БлогоVO]

«Здание Вологодского уездного училища, XIX в»

1159
0
17.01.2019 [Общество]

Жильцам нескольких домов в Вологде велели копить мусор у себя в квартирах

6841
14

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Бабушкинском районе при пожаре погиб пьяный мужчина
Владелец "Золотого ключика" сдает в аренду почти все свои помещения в Вологде
"Презентационно-сервисный центр" в Вологде проиграл очередной суд фирме «Шалаевский и партнеры»
В Сямже в 2019 году обещают реконструировать стадион
В Вологде ищут 27-летнего молодого человека, пропавшего 10 января
В Вологде утвердили 17 инициатив жителей по благоустройству города
Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников
 
18.01.2019 [Общество]

Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников

4289
0
19.01.2019 [БлогоVO]

Новые направления развития культуры и туризма города Вологды

624
0
18.01.2019 [Обзор Прессы]

Герман Якимов: «Люди должны ценить свою историю»

415
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика