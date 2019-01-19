Владелец "Золотого ключика" сдает в аренду почти все свои помещения в Вологде

19 января на сайте Авито появились объявления о сдаче в аренду трех торговых помещений в ЦУМе на Благовещенской, которые принадлежат владельцу "Золотого ключику", бывшему депутату гордумы Тимуру Меднову. Общая площадь этих помещений - почти 330 кв.м.

Судя по другим объявлениям на сайте Авито, депутат сдает в аренду почти все свои торговые площади в Вологде. Ранее в январе появились объявления об еще трех помещениях в ЦУМе общей площадью болеее 1205 кв.м.

При этом "Детский мир" закрылся, в группе ресторана "Пиноккио" в соцсети написано, что он закрыт на реконструкцию, сейчас они оба также сдаются в аренду. Жители пишут в соцсети, что "Золотой ключик в ЖК "Гагаринский" был закрыт еще до Нового года.

27 декабря на Авито также было объявление о сдаче в аренду 500 кв.м. в супермаркете "Золотой ключик" на Лениградской (см. скриншот в галерее).

Всего с конца декабря на Авито были выставлены 24 объявления о сдаче в аренду торговых площадей Тимура Меднова. Среди них помещения на Старом рынке (Торговая площадь, 4), 551 кв.м. на пр. Победы, 6 (там, где ресторан "Север"), офис по тому же аадресу, офис на пр. Победы, 8, помещения на цокольном этаже в здании на улице Северной, 36, на улице Гагарина, 2а, к.1, двухэтажное здание с мансардой возле Парка ВРЗ на Засодимского, 18, первый этаж на Герцена, 32 и ресторан "Пиноккио" на Ленинградской, 2 этаж офисных помещений площадью 535 кв.м. на Ленинградской, 85 ("Золотой ключик") .

Кроме того, в аренду сдается здание рынка в Сямже на Западной, 2а.

Отметим, что многие площади Тимура Меднова по указанным выше и другим адресам уже были сданы в аренду в 2018 году. Среди них - кафе "Огород" на пр. Победы.

По данным группы "Деловая Вологда", сам предприниматель якобы собрался уехать из России. В комментариях пишут, что он планирует перебраться в Испанию, а другой комментатор добавляет, что он уже давно там живет. Официального подтверждения этой информации у Newsvo нет.