В Сямже в 2019 году обещают реконструировать стадион

До конца 2019 года в Сямже появится современный футбольный стадион с полноразмерным искусственным полем и беговыми дорожками, сообщает пресс-служба губернатора.

В райцентре успешно работает физкультурно-оздоровительный комплекс «Кристалл». Как рассказал директор ФОКа Андрей Тараканов, за годы эксплуатации стадион рядом с комплексом заметно обветшал: асфальтовые беговые дорожки изношены и практически не эксплуатируются, перепады высот футбольного поля составляют 80 сантиметров, отсутствует система дренажа. В дождливую погоду поле долгое время не высыхает, что создает дополнительные трудности для футболистов.

Проект реконструкции стадиона предполагает устройство современного футбольного поля с искусственным покрытием и системами дренажа, а также строительство асфальтовых беговых дорожек. Кроме того, на объекте появится площадка для мини-футбола и комбинированная площадка для баскетбола, а периметр будет освещен и обнесен металлическим забором. Стоимость работ составляет почти 38,4 млн. рублей. Проектно-сметная документация уже разработана, положительное заключение государственной экспертизы получено.

Участники районного градостроительного совета единогласно поддержали решение о выделении средств на реконструкцию стадиона. Работы стартуют с началом теплого сезона и должны быть завершены до 1 декабря.