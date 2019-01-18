В Череповце полиция ищет водителя, который сбил на «зебре» 10-летнего мальчика и скрылся

18.01.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские ищут водителя, который сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе и скрылся. ДТП произошло вчера в 17.15  возле дома №57 на Октябрьском проспекте.

По данным городского ГИБДД, ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на «зебру» выехал неизвестный водитель и допустил наезд на мальчика. Ребенок получил ушиб поясницы, ему назначено амбулаторное лечение. Водитель с места происшествия скрылся.

- Отделом розыска г. Череповца устанавливаются свидетели и очевидцы данного происшествия. Всем кто располагает какой-либо информацией, обращаться по телефонам: 8 (8202) 598040 - дежурная часть ГИБДД, 89535128497 - инспектор по розыску, - сообщает городской отдел ГИБДД.

Тэги: ДТП, сбили на зебре

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