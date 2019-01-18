Ремонт в квартирах, разрушенных взрывом газа в доме на Карла Маркса в Вологде, завершится к 10 февраля

Ремонт в нескольких квартирах на 4 и 5 этажах дома на Карла Маркса, пострадавших от взрыва бытового газа в Вологде, обещают полностью завершить до 10 февраля, сообщает пресс-служба главы региона Олега Кувшинникова.

- На сегодняшний день все общестроительные работы уже завершены: смонтированы плиты-перекрытия, восстановлена кирпичная кладка, кровля и все инженерные коммуникации. В четырех наиболее пострадавших квартирах заканчивается чистовая отделка. До 10 февраля должны быть поклеены обои, заменены напольные покрытия, установлена новая сантехника. После этого ключи от квартир будут вручены жителям, - рассказал губернатор.

После того, как все ремонтные работы будут завершены, запланировано повторное обследование дома специалистами МЧС с использованием мобильного диагностического комплекса «Струна-П».

Жителям, чьи квартиры пострадали в результате взрыва, уже начали выплачивать компенсации в размере 50 или 100 тысяч рублей: на сегодняшний день по этой статье в соответствии с поступившими заявлениями выплачено 350 тысяч рублей.

Квартиры первого подъезда, которые не попали под строительно-восстановительные работы, но нуждаются в ремонтах, были обследованы специальной комиссией, которая фиксировала все повреждения. Средства для проведения ремонтных работ выплачены 11 (из 15) квартирам на общую сумму 424 тысячи. По четырем оставшимся квартирам жильцы собирают документы, подтверждающие право собственности.