Единственный в Шексне кинотеатр закрывается из-за нерентабельности

В Шексне закрывается единственный кинотеатр. «Шексна-Синема» не окупается и даже приносит своим хозяевам убытки, пишет районная газета «Звезда».

- Зачастую сеансы приходилось отменять из-за отсутствия зрителей, или крутили фильм для двух посетителей. По результатам мини-опроса, наши респонденты отметили несколько причин – дорогая цена билетов, недостаточная реклама, исчезновение из кинопроката раскрученных премьер художественных фильмов, - отмечает издание.

Работники кинотеатра еще в декабре подписали уведомления о предстоящем увольнении.

Современный кинотеатр открыли в Шексне в октябре 2015 года. В нем два зала по 50 мест с удобными креслами, подсветкой, большими экранами, новая аудиосистема и проектор, который транслирует изображение с ультрачетким разрешением.

Теперь в поселке останется только кинозал в Доме культуры.