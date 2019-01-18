В Вологде предлагают установить арт-объекты, посвященные книгам и кружевницам

Проекты трех арт-объектов из Вологды принимают участие во всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культслед» (фото арт-объектов см. в галерее). Конкурс проводится фондом «Живая классика».

В рамках конкурса любой человек, вне зависимости от возраста, образования и места жительства, может предложить идею достопримечательности, которая должна появиться на карте страны. Для этого нужно подать заявку на сайте kultsled.ru и подробно объяснить в ней, как именно арт-объект будет выглядеть и где будет установлен.

Далее работа выставляется на онлайн-голосование, и те заявки, которые наберут более 100 голосов, будут направлены на рассмотрение жюри конкурса, которое выберет пять победителей. Их идеи будут реализованы, в этом помогут организаторы конкурса. Тот автор, чей арт-объект получит больше всего упоминаний в СМИ после установки, получит денежный приз в размере 100 000 рублей.

Прием заявок и онлайн-голосование на сайте продлится до 1 февраля. Из Вологды в данный момент поступило три проекта арт-объектов.Так, Анастасия Пащенко из Вологды предлагает установить в аллее между церковью Александра Невского и зданием университета на улице Сергея Орлова памятник вологодским кружевницам.

Проект Юношеского центра имени Владимира Тендрякова носит название «@ на книгах» и посвящен чтению в современном мире. Арт-обьект планируют установить возле здания библиотеки на улице Марии Ульяновой.

Третья заявка – «Дерево поэтов». Ее авторы также предлагают установить возле библиотеки, либо в любом парке:

- Объект в виде дерева, на нем большие листья, в листьях или даже на яблочках файлы из пластика. В каждый файл любой житель города сможет вставить своё произведение: рассказ или стихотворение, или сказка, или ода. А если жители пока не хотят делиться своим творчеством, то можно уже произведения известных авторов печатать и в файл вставлять.

1-15 февраля экспертный совет выберет победителей конкурса по России, и до октября 2019 года их арт-объекты будут установлены в тех местах, где авторы их запланировали.