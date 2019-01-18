В Череповце осудили подростка, укравшего 42 тысячи рублей с карты отца своего друга

18.01.2019 [Происшествия]

В Череповце подростка, укравшего 42 тысячи рублей с карты отца своего друга, приговорили условному сроку. Напомним, инцидент произошел в июне 2018 года.

Ночью 3 июня 16-летний подросток находился в гостях у друга. Когда он со своим отцом легли спать, гость играл на телефоне отца приятеля. Он заметил смс о поступлении денег и решил этим воспользоваться. Подождав, пока друг с отцом уснут, подросток залез в карман куртки мужчины и достал кошелек. Там лежала банковская карта, а в соседнем кармане - "записка" с пин-кодом.

Подросток дошел до ближайшего банкомата, снял с карты 42 тысячи рублей и вернулся в гости. Утром он ушел. Когда мужчина взял кошелек, он увидел, что карты лежат не на своих местах. Когда череповчанин понял, что с карты пропали деньги, он нашел приятеля сына и привез его в полицию.

Выяснилось, что 20 тысяч тот отложил, чтобы купить себе телефон, а 22 тысячи потратил на личные нужды.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно, сообщает региональное следственное управление.

Тэги: кража. подростки

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