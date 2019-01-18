В Тотьме на здании районной газеты установили мемориальную доску в честь Николая Рубцова

18.01.2019 [Общество]

В Тотьме 17 января установили мемориальную доску в честь поэта Николая Рубцова. Она расположена на здании районной газеты «Тотемские вести».

- Выбор на дом № 5 по нынешней улице Белоусовской пал не случайно. Именно здесь в шестидесятые годы прошлого столетия Николай Михайлович был частым гостем на литературных вечерах, сюда приносил стихи, зарисовки о земляках, которые публиковались в «Ленинском знамени». Именно так называлась районная газета при советской власти, - сообщает сайт правительства Вологодской области.

Для оформления мемориальной доски использовано зимнее фото Николая Рубцова. Рядом выбита строчка из его стихотворения, посвященного родному городу: «Пусть Тотьма, тревоги не зная, хранит свою ласку и честь!».

Это единственная мемориальная доска Рубцову в Тотьме. Ранее похожая доска висела на бывшем доме друга поэта - писателя Сергея Багрова на улице Володарского. Однако после перестройки строения она исчезла.

Тэги: мемориальная доска, поэт Николай Рубцов
пресс-служба Правительства по Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На снегоходах спасательной службы Череповца развлекаются высокопоставленные чиновники?
Евгений Доможиров врезался на машине в КаМАЗ в Грязовецком районе
Суд отправил заммэра Вологды Антона Мусихина под домашний арест
Покупку мусорных контейнеров власти Вологодской области пытаются переложить на собственников жилья
Жильцам нескольких домов в Вологде велели копить мусор у себя в квартирах
Вологжанам, не желающим тратиться на контейнеры для мусора, предложили его выбрасывать прямо в грузовик
Роспотребнадзор пытался оштрафовать частный бассейн в Вологде за требование медсправки с посетителей
В Кичменгском Городке пенсионер из ружья застрелил жену, с которой они прожили 50 лет
"Это тебе, это мне, это опять тебе": в Вологде продолжаются споры из-за мусорных баков
Стрелявший в клубе "Дежнев" в Дениса Раздрогова пытается переложить вину за его смерть на медиков
15.01.2019 [Общество]

В Музей кружева в Вологде купили две коляски для посетителей с маленькими детьми

1318
1
17.01.2019 [Общество]

Регоператор нанял для транспортировки мусора в Вологде пять перевозчиков

1653
1
14.01.2019 [Общество]

Из областного бюджета планируют потратить 5 млн рублей на проект ремонта здания для мировых судей в Вологде

2285
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тотьме на здании районной газеты установили мемориальную доску в честь Николая Рубцова
В Вашкинском районе запретили крещенские купания в реке Боровка из-за инфекции
В Белозерске в доме, где взорвался газ, был незаконно установлен газовый баллон
В Устюжне заключенный колонии позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве в детсаду Череповца
Череповецкая «Северсталь» завершила турне по Сибири и Дальнему Востоку без поражений
В Вологде разыскивают мать новорожденной девочки, тело которой нашли на городской свалке
В Вологде арестовали парикмахера, который предлагал своим клиентам гашиш
 
16.01.2019 [Общество]

"Это тебе, это мне, это опять тебе": в Вологде продолжаются споры из-за мусорных баков

3607
0
18.01.2019 [БлогоVO]

«Здание Вологодского уездного училища, XIX в»

550
0
17.01.2019 [Обзор Прессы]

Всем спасибо, все свободны!

604
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика