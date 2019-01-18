В Тотьме на здании районной газеты установили мемориальную доску в честь Николая Рубцова

В Тотьме 17 января установили мемориальную доску в честь поэта Николая Рубцова. Она расположена на здании районной газеты «Тотемские вести».

- Выбор на дом № 5 по нынешней улице Белоусовской пал не случайно. Именно здесь в шестидесятые годы прошлого столетия Николай Михайлович был частым гостем на литературных вечерах, сюда приносил стихи, зарисовки о земляках, которые публиковались в «Ленинском знамени». Именно так называлась районная газета при советской власти, - сообщает сайт правительства Вологодской области.

Для оформления мемориальной доски использовано зимнее фото Николая Рубцова. Рядом выбита строчка из его стихотворения, посвященного родному городу: «Пусть Тотьма, тревоги не зная, хранит свою ласку и честь!».

Это единственная мемориальная доска Рубцову в Тотьме. Ранее похожая доска висела на бывшем доме друга поэта - писателя Сергея Багрова на улице Володарского. Однако после перестройки строения она исчезла.