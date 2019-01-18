В Вашкинском районе запретили крещенские купания в реке Боровка из-за инфекции

Жителям Вашкинского района запретили устраивать крещенские купания в реке Боровка из-за инфекции опасного кожного заболевания - туляремии. Об этом сообщает Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора Вологодской области.

Эпидемиологический мониторинг воды в реке в районе Липина Бора был проведен с 4 декабря по 26 декабря 2018 года. По его итогу в пробах воды был обнаружен возбудитель туляремии. Эта болезнь характеризуется интоксикацией, лихорадкой и поражением лимфатических узлов. Туляремию также называют мышиной болезнью, так как переносчиком возбудителя болезни являются грызуны. Человек может подхватить инфекцию через воду, пищу и через непосредственный контакт с животными.

Жителям Вашкинского района рекомендовали не использовать реку для забора воды и купания в праздник Крещения. Крещенские купания пройдуты на Куковом роднике в дервне Ивановская Андреевского сельского поселения.