В Устюжне заключенный колонии позвонил в полицию и сообщил о взрывном устройстве в детсаду Череповца

Заключенный, отбывающий наказание за кражи в колонии в Устюжне, сообщил в полицию ложную информацию о бомбе в детском садике Череповца. Его вычислили и приговорили к новому сроку.

Инцидент произошел 19 августа 2018 года: в дежурную часть отделения полиции МО МВД России «Бабаевский» поступил звонок от неизвестного, сообщившего о заложенном в детском саду города Череповца взрывном устройстве. Спецслужбы выехали на место, но вызов оказался ложным.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).Уже в ходе расследования удалось вычислить звонившего: им оказался 19-летний осужденный, отбывавший наказание в исправительной колонии №20 в Устюжне за кражи.

- Следствием и судом установлено, что подсудимый, воспользовавшись находившимся при нем сотовым телефоном, совершил вызов в единую диспетчерскую службу. Его звонок был переадресован в дежурную часть полиции, после чего подсудимый сообщил заведомо ложную информацию о заложенном взрывном устройстве в одном из дошкольных учреждений Череповца, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

При этом мобильник у осужденного находился незаконно. Средство связи изъяли и уничтожили.

В октябре 2018 года мужчина освободился из мест лишения свободы, но уже в декабре 2018 года его арестовали по подозрению в совершении нового преступления.