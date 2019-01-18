Череповецкая «Северсталь» завершила турне по Сибири и Дальнему Востоку без поражений

Хоккейная команда «Северсталь» в четверг в матче Регулярного чемпионата КХЛ на выезде встречалась с «Адмиралом».

Череповчане открыли счёт на шестой минуте матча: шайбу забросил Картер Эштон. Однако соперники вскоре сравняли счет - 1:1 после первого периода. Во втором отрезке игры Евгений Лаленков и Егор Бабенко вновь вывели «Северсталь» вперед. А в третьей двадцатиминутке команды снова обменялись шайбами. Окончательный счёт - 4:2 в пользу «Северстали».

Добавим, что череповецкий клуб возвращается из турне по Сибири и Дальнему Востоку с четырьмя победами в четырех матчах. Напомним, ранее «Северсталь» выиграла у «Сибири» 5:4, «Амура» 3:2 и «Куньлунь РС» 4:1.

С учётом домашних игр против «Динамо» из Риги и «Слована» победная серия череповчан состоит из шести матчей. Сейчас клуб занимает 10-ю строчку Западной Конференции. Впереди у «Северстали» ещё три матча на выезде, все пройдут в московской области. 21 января состоится матч против столичного «Динамо».