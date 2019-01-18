В Вологде арестовали парикмахера, который предлагал своим клиентам гашиш

18.01.2019 [Происшествия]

В Вологде арестовали 30-летнего мужчину, который, работая парикмахером на дому, предлагал клиентам купить у него гашиш.

- Следствием установлено, что в январе 2019 года подозреваемый, оказывая услуги домашнего парикмахера, пополнял свою клиентскую базу, предлагая покурить гашиш. Органы полиции задержали вначале клиентку парикмахера, а затем и самого сбытчика, - сообщает прокуратура Вологды.

В квартире, в которой мужчина жил и работал, изъяли гашиш в значительном размере. Подозреваемый пояснил правоохранителям, что в 2012 году он, отслужив в армии, открыл домашний салон по оказанию парикмахерских услуг и стал употреблять гашиш, которым делился с курящими клиентами.

16 января Вологодским городским судом молодой человек был помещен под стражу на период следствия.

Тэги: наркотики

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