В Вологде подросток застрял в автомате со жвачками, пытаясь украсть одну из них

В Вологде подросток похитил из магазина на улице Горького автомат по продаже жевательных резинок.

Полицейские выехали на место и по записи с камер видеонаблюдения установили приметы злоумышленника. Под подозрение попал 17-летний подросток. Его задержали.

- Молодой человек пояснил, что захотел приобрести жвачку, а денег с собой не оказалось. Повредив корпус автомата, он просунул внутрь руку, но рука застряла. Парень выбежал на улицу вместе с автоматом, высвободил руку, забрал жевательные резинки и скрылся с места происшествия,- сообщает УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража).