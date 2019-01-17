В Вологде подросток застрял в автомате со жвачками, пытаясь украсть одну из них

17.01.2019 [Происшествия]

В Вологде подросток похитил из магазина на улице Горького автомат по продаже жевательных резинок.

Полицейские выехали на место и по записи с камер видеонаблюдения установили приметы злоумышленника. Под подозрение попал 17-летний подросток. Его задержали.

- Молодой человек пояснил, что захотел приобрести жвачку, а денег с собой не оказалось. Повредив корпус автомата, он просунул внутрь руку, но рука застряла.  Парень выбежал на улицу вместе с автоматом, высвободил руку, забрал жевательные резинки и скрылся с места происшествия,- сообщает  УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (Кража).

Тэги: кража
Фото областного УМВД

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

На снегоходах спасательной службы Череповца развлекаются высокопоставленные чиновники?
Евгений Доможиров врезался на машине в КаМАЗ в Грязовецком районе
Суд отправил заммэра Вологды Антона Мусихина под домашний арест
С вдовой умершего в ночном клубе Череповца нигерийца теперь живет его младший брат
Покупку мусорных контейнеров власти Вологодской области пытаются переложить на собственников жилья
Вологжанам, не желающим тратиться на контейнеры для мусора, предложили его выбрасывать прямо в грузовик
Роспотребнадзор пытался оштрафовать частный бассейн в Вологде за требование медсправки с посетителей
В Кичменгском Городке пенсионер из ружья застрелил жену, с которой они прожили 50 лет
"Это тебе, это мне, это опять тебе": в Вологде продолжаются споры из-за мусорных баков
Прокуратура Вологды нашла нарушения в работе регионального оператора по обращению с мусором
16.01.2019 [Общество]

На снегоходах спасательной службы Череповца развлекаются высокопоставленные чиновники?

21087
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде подросток застрял в автомате со жвачками, пытаясь украсть одну из них
Жильцам нескольких домов в Вологде велели копить мусор у себя в квартирах
В частном доме в Белозерске произошел хлопок бытового газа
В Соколе осудили мигрантов, укравших товар из машины местного предпринимателя
С 22 января россияне смогут регистрировать браки в МФЦ
В Вологде открылась выставка книг, газет и предметов, связанных с блокадой Ленинграда
Ежемесячная выплата из маткапитала в Вологодской области увеличилась на 208 рублей
 
16.01.2019 [Общество]

"Это тебе, это мне, это опять тебе": в Вологде продолжаются споры из-за мусорных баков

3315
0
17.01.2019 [БлогоVO]

С «кляпом во рту и связанными руками»

227
0
17.01.2019 [Обзор Прессы]

Всем спасибо, все свободны!

333
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика