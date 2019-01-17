В Соколе осудили мигрантов, укравших товар из машины местного предпринимателя

В Соколе вынесли приговор четырем мигрантам из республики Беларусь и Киргизии, которые украли товар из машины местного предпринимателя. Напомним, инцидент произошел в июле на улице Архангельской районного центра.

Трое граждан республики Беларусь (двое мужчин, одна женщина) и гражданка Киргизии приехали в Вологодскую область на заработки и вместе снимали квартиру.

- 27 июля 2018 года в ночное время Гумен, Юрчик, Сычева и Мамасалиева с целью хищения чужого имущества подошли к автомобилю «Мерседес-Бенц-Спринтер», припаркованному у одного из домов на ул. Архангельской в г. Сокол. Гумен вскрыл имеющимся при себе ножом двери автомобиля, после чего они, действуя совместно и согласованно, похитили из автомобиля имущество, принадлежащее предпринимателю А., на общую сумму 167 670 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, из машины был похищен товар, которым торговал предприниматель - одежда и постельное белье. Задержать воров помогла служебная собака, которая привела полицейских к квартире мигрантов.

В ходе следствия также выяснилось, что 24 июля один из фигурантов – Гумен Е. - украл из другого авто, ВАЗ-21103, детское автокресло, панель от автомобильной магнитолы и навигатор.

В итоге суд назначил этому мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии общего режима со штрафом 8000 рублей. Второго мужчину-мигранта суд приговорил к лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев в колонии общего режима. Обе женщины отправятся на 1 год и 2 месяца в колонию-поселение.

Ущерб, причиненный предпринимателю, подсудимые возместили еще на стадии предварительного следствия. Подсудимый Гумен также должен выплатить владельцу ВАЗа 12 778 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.