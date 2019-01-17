С 22 января россияне смогут регистрировать браки в МФЦ

С 22 января 2019 года зарегистрировать брак можно будет в любом МФЦ. В этот день вступает в силу приказ Министерства юстиции, согласно которому многофункциональные центры получают полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

В действительности же, конечно, понадобится какое-то время на внедрение нововведения в деятельность многофункциональных центров, пишет «Российская газета».

Согласно этому приказу, также исключается необходимость подачи через портал госуслуг одновременно с заявлением о заключении брака иных документов в электронной форме (документов, удостоверяющих личности лиц, вступающих в брак, подтверждающих прекращение ранее зарегистрированного брака и др.). Кроме того, вводится возможность подачи заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния через региональные порталы государственных и муниципальных услуг.

Новым приказом, уточнили в Минюсте, устанавливается, что заключение брака и государственная регистрация заключения брака производятся по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления о заключении брака в орган записи актов гражданского состояния.