С 22 января россияне смогут регистрировать браки в МФЦ

17.01.2019 [Общество]

С 22 января 2019 года зарегистрировать брак можно будет в любом МФЦ. В этот день вступает в силу приказ Министерства юстиции, согласно которому многофункциональные центры получают полномочия на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

В действительности же, конечно, понадобится какое-то время на внедрение нововведения в деятельность многофункциональных центров, пишет «Российская газета».

Согласно этому приказу, также исключается необходимость подачи через портал госуслуг одновременно с заявлением о заключении брака иных документов в электронной форме (документов, удостоверяющих личности лиц, вступающих в брак, подтверждающих прекращение ранее зарегистрированного брака и др.). Кроме того, вводится возможность подачи заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния через региональные порталы государственных и муниципальных услуг.

Новым приказом, уточнили в Минюсте, устанавливается, что заключение брака и государственная регистрация заключения брака производятся по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи совместного заявления о заключении брака в орган записи актов гражданского состояния.

Тэги: браки, свадьба, ЗАГС, МФЦ

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