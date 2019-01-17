В Вологде открылась выставка книг, газет и предметов, связанных с блокадой Ленинграда

Выставка «900 дней мужества» открылась в Областной библиотеке им. И. В. Бабушкина в Вологде. Она приурочена к 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Экспозиция состоит более чем из двух сотен книг, журналов и газетных публикаций времен ВОВ и современных. Среди них - 35-томное издание «Блокада, 1941–1944, Ленинград: Книга памяти», содержащее сведения о погибших, и книга «Они пережили блокаду» - о выживших жителях города. Все материалы объединены в несколько тематических разделов: «Была война, была блокада», «Дорога жизни», «Блокада в воспоминаниях и дневниках», «Вологда и блокадный город», «Блокада Ленинграда в искусстве в художественной литературе».

Кроме того, на выставке представлены личные вещи солдат, погибших при освобождении города от блокады. Эти предметы были найдены участниками Вологодской городской общественной организации «Поисковый отряд «Путь воина».

Все желающие могут посетить выставку с 10 до 20 часов в будни, кроме пятницы, и с 10 до 18 часов — в выходные дни. Экспозиция будет работать до 4 февраля по адресу ул. М. Ульяновой, дом 1, зал № 12. Вход свободный.