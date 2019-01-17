Ежемесячная выплата из маткапитала в Вологодской области увеличилась на 208 рублей

В Вологодской области в 2019 году увеличили выплату из материнского капитала - на 208 рублей. Ее новый размер - 10 940 рублей (в 2018 году – 10 732 рубля).

Выплата положена семьям с ежемесячным доходом ниже 17 857 руб. 50 коп. на человека, в которых второй ребенок родился в 2018 году и позже. Она назначается на 12 месяцев, затем по повторному обращению может быть продлена до достижения ребёнком 1,5 лет.

- Для ее оформления необходимо представить в территориальный орган ПФР по месту жительства паспорт заявительницы, свидетельства о рождении детей, сведения о доходах членов семьи за последние 12 месяцев (кроме доходов совершеннолетних детей), банковские реквизиты счета, - сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

Заявление о назначении выплаты можно подать через «Личный кабинет гражданина» на сайте пенсионного фонда (требуется регистрация на портале госуслуг).

Добавим, что с 2019 года в регионе также увеличили компенсацию на покупку дров для многодетных – теперь она 2000 рублей на одну семью (ранее – 1440 рублей на одну семью), а также на покупку сжиженного газа многодетными семьями - 222 рублей на каждого члена семьи (ранее – 133 рублей на каждого члена семьи).