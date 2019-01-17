Бабаевский санаторий «Каменная гора» оштрафовали на 10 000 рублей за рваный линолеум и ржавчину в душах

17.01.2019 [Общество]

Суд оштрафовал санаторий «Каменная гора» в Бабаевском районе за рваный линолеум, ржавчину в душах и матрас в разводах. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений обнаружились в учреждении в рамках административного расследования. Проверка проводилась с 27 ноября по 5 декабря 2018 года.

- В ходе административного расследования в МУ санаторий «Каменная гора» было выявлено, что учреждением не принимаются все зависящие от него меры по соблюдению требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Выяснилось, что в санатории нарушаются требования к внутренней отделке помещений. Так, на поверхности пола в коридоре первого этажа есть разрывы линолеума, потертости. Швы примыкающих друг к другу листов линолеума не пропаяны, местами покрытие неплотно прилегает к основанию, стыки не герметичны, отсутствуют плинтусы или имеющиеся плинтусы поломаны.

- Краны, изливы, лейки для душа и ванн в санатории покрыты ржавым налетом, что является нарушением требований к эксплуатации ванн для подводного душа-массажа и минеральных ванн. Кроме того, в санатории выявлены нарушения требований к эксплуатации жилых помещений и санитарному содержанию инвентаря - используемый в одной из комнат матрац имеет разводы и надписи, - говорится в сообщении пресс-службы.

На суде представитель Роспотребнадзора попросила привлечь администрацию санатория к административной отвественности. Представитель «Каменной горы» акт правонарушения признала, пояснив суду, что учреждение частично устранило выявленные нарушения.

В итоге Бабаевский районный суд назначил санаторию «Каменная гора» наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

Это постановление пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Тэги: санатории, штрафы

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