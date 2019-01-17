Жителя Устюженского района отправили в колонию за секс по согласию с 15-летней школьницей

17.01.2019 [Происшествия]

В Устюженском районе 21-летнего молодого человека приговорили к реальному сроку лишения свободы за секс с 15-летней девушкой.

- Следствием и судом установлено, что весной 2018 года подсудимый, заведомо зная, о том, что его 15-летняя подруга не достигла шестнадцатилетнего возраста, добровольно, по обоюдному согласию, без применения насилия, вступил с ней в половую связь, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Тэги: школьники, секс

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