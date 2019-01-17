В Белозерске 20 января пройдет забег в валенках

17.01.2019 [Культура]

Легкоатлетический забег в русских валенках пройдет в Белозерске 20 января. Начало в 12 часов у Спасской лавы.

- Забег будет носить оздоровительный и местами шуточный характер, а его дистанция составит: для взрослых - 2км (1 круг),  для детей - 600м, - сообщает «Клуб любителей бега Белозерска».

Поучаствовать в спортивном мероприятии может любой желающий. Организаторы отмечают, что всех участников забега будут угощать горячим чаем, детей ждут сладкие призы.

Тэги: валенки, забег

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