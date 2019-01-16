Дольщика СУ-13 в Вологде пытались наказать за попытку попасть на инвестсовет по достройке домов

Lольщики в здании правительства области 25 октября. Фото Newsvo.

15 января Вологодский городской суд встал на сторону дольщика СУ-13 Алексея Тимофеева. Полиция пыталась привлечь вологжанина к административной ответственности за организацию несанкционированного митинга. Митингом посчитали визит нескольких дольщиков в здание областного правительства в октябре 2018 года.

Напомним, Алексей Тимофеев вместе с другими обманутыми дольщиками дома на Соновой 6/8 в Кувшиново 25 октября пытался попасть на инвестсовет, где обсуждались вопросы по достройке домов. Однако людей не пустили дальше холла в здании правительства Вологодской области. Вместо этого к ним вышли силовики с автоматами, а появление дольщиков на Герцена,2 полиция расценила как проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о таковом.

Ответственным за проведение этого мероприятия стал Алексей Тимофеев, один из самых инициативных обманутых дольщиков. 15 января он несколько часов провел в Вологодском городском суде, куда полиция передала материалы по данному делу для разбирательства.

Правоохранительные органы пыталась привлечь мужчину к административной ответственности за «Организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Статья кодекса об административных правонарушениях с таким названием влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 50 часов, или административный арест на срок до 10 суток.

Однако Вологодский городской суд встал на сторону Алексея Тимофеева и прекратил производство по нелепому делу.