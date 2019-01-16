В Вологде вышел справочник о вузах для абитуриентов

16.01.2019 [Общество]

Молодежный парламент Вологды составил «Азбуку абитуриента-2019». В ней собрана информация о вузах Вологды: ВоГУ, ВГМХА, ВИПЭ, МГЮА и РАНГХиГС.

Из сборника выпускники школ смогут узнать, какие факультеты открыты в учебном заведении, какой план приема и средний проходной балл на очное обучение. Также в нем указаны адреса вузов и ссылки на их официальные сайты.

В январе «Азбука абитуриента» будет передана в школы Вологды, но уже сейчас с ней можно ознакомиться в соцсети «Вконтакте».

Тэги: абитуриенты, вузы

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