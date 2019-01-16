В квартире жителя Вологды нашли галлюциногенные грибы и гашиш

Галлюциногенные грибы и гашиш нашли во время обыска в квартире вологжанина, подозреваемого в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба областного УМВД.

К полицейским поступила информация, что 30-летний житель города занимается незаконным распространением наркотиков. В итоге эта информация подтвердилась: мужчина был задержан по подозрению в сбыте 0,7 грамм гашиша. В квартире задержанного изъяли на улице Дзержинского 2,3 грамма плодовых тел грибов и сверток с веществом коричневого цвета весом 11,84 грамма.

- Эксперты-криминалисты в ходе проведения исследования установили, что грибы содержат галлюциногенное вещество псилоцин, а в свертке находился гашиш. Задержанный пояснил, что гашиш был приготовлен к незаконному сбыту, а грибы он планировал употребить лично, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.