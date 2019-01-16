В деревне Окуловская-1 Вожегодского района возобновили уличное освещение после 20 лет темноты

В деревне Окуловская-1 Вожегодского района постоянно проживает только одна семья. Несмотря на то, что там много дачных домов, зимой деревня пустеет. Видимо, поэтому там уже более 20 лет чиновники не торопились восстанавливать уличное освещение.

С этой проблемой жительница деревни обратилась к депутату законодательного собрания Вологодской области Антону Холодову. «Фонари сняли, обещали заменить, но видимо, забыли. Особенно страшно там жить зимой, когда темнеет рано. В деревню частенько наведываются дикие животные. Когда мы возвращаемся из детского сада, на улице уже темно, выходить из машины жутковато», - цитирует на своей странице депутат слова жительницы деревни.

«Сложно представить, что в наше время люди живут в таких условиях! Если в деревне постоянно проживает одна семья, это не значит, что можно ничего не делать. Естественно, когда я узнал об этой ситуации, сразу обратился в администрацию Вожегодского района. Направил депутатский запрос главе муниципалитета и получил ответ, в котором сообщалось, что администрация провела подготовительные мероприятия для восстановления сети уличного освещения, и работы должны завершиться в январе 2019 года».

Но всё произошло гораздо раньше. Уже в начале месяца местные жители сообщили, что свет в Окуловской-1 появился.