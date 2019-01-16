В Тотемском районе построят в 2019 году мусороперегрузочную станцию

16.01.2019 [Общество]

В Тотемском районе региональный оператор «АкваЛайн» строит мусороперегрузочную станцию. На ней будут стоять прессы, которые трамбуют мусор, тем самым уменьшая его объем.

Это необходимо, чтобы сократить количество рейсов мусоровозов на полигон в Соколе.

- Строительство станции – это вынужденная мера, на самом деле мы обязаны были построить ее на границе 2021 – 2022 годов для того, чтобы перенаправить поток отходов, отказаться от эксплуатации полигонов, которые там есть. Однако в связи с тем, что полигон города Тотьмы не смог продлить лицензию,  с 1 января он не может эксплуатироваться. В соседнем, Бабушкинском районе вообще полигона не было. Мощность полигона в Никольском районе невелика (мы не можем возить туда мусор из Бабушкинского района). И поэтому мы вынуждены были в срочном порядке строить мусороперегрузочную станцию, чтобы отходы Бабушкинского и Тотемского района везти на полигон в Сокол, - сообщил, отвечая на вопрос Newsvo, директор ООО «АкваЛайн» Алексей Копейкин.

В данный момент на станции уже производится монтаж оборудования, которое, по словам Алексея Копейкина, обошлось регоператору в 5 млн рублей. Участок под мусороперегрузку «АкваЛайн» арендовал у администрации Тотемского района в 2018 году.

Тэги: мусор, сбор мусора
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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