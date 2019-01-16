Вологдастат зафиксировал подорожание хлеба, яиц, круп и сахара

16.01.2019 [Общество]

Вологдастат опубликовал первый мониторинг цен на продукты питания в 2019 году. По сравнению с 2018 годом ряд продуктов подорожал. Сравнивались цены на 17 декабря и 9 января.

Заметнее всего подорожало сливочное масло - почти на 10 рублей. 17 декабря его можно было купить за 635,26 рублей, а 9 января уже за 645,90 рублей.

На рубль подорожал сахар, а хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной стал стоить вместо 57,97 рублей 59,47 рубля. Мука подорожала с 35,99 рублей до 36,65 рублей, говядина – с 366,31 рубля до 366,93 рубля, кура – с 154,48 до 156,27.

Рис стал дороже на 4,86 рублей, пшено - на 5,98 рублей, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 1,82 рубля.

Также в ведомстве отметили подорожание яиц на 4,85 рубля.

Тэги: Вологдастат, цены, продукты

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