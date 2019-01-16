С 2019 года дачный дом в России можно признать жилым

16.01.2019 [Общество]

С 1 января 2019 года в России вступил в силу новый закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. В нем также прописаны особенности создания и работы садовых и огороднических товариществ.

Статья 23 этого закона касается особенностей строительства на дачных участках. Теперь дачи могут рассматривать либо как жилой дом, либо как садовый. Заявление о признании дома тем или иным видом дачники могут подавать сами, а решение будут принимать органы местного самоуправления.

- Причем указанным законом предусмотрено, что садовый дом может быть признан жилым, а жилой – садовым в порядке, определенном Правительством РФ. Предусмотрено, что решение о признании садового дома жилым, а жилого – садовым принимается органом местного самоуправления муниципального образования, в границах которого расположен соответствующий дом. Собственник садового или жилого дома может представить в соответствующий орган местного самоуправления заявление и иные необходимые для принятия данного решения документы непосредственно либо через МФЦ, - сообщает информационно-правовой порта Гарант.ру.

Отметим, что на садовый дом меньше размер налога, но для жилого быстрее провести коммуникации.

Выписку из Единого государственного реестра, содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, орган местного самоуправления запрашивает самостоятельно в Росреестре в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Решение о признании (об отказе в признании) садового дома жилым или жилого дома – садовым должно быть принято органом местного самоуправления в течение 45 календарных дней со дня подачи заявления. Отказ может быть обжалован заявителем в суде.

Тэги: дачный дом, новый закон

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