Начальника почты в Вологодском районе подозревают еще в одном хищении

В Вологодском районе начальник одного из отделений Почты России, ранее осужденная за хищение на работе 500 тысяч рублей, подозревается еще в одном аналогичном престплении - на этот раз были присвоены деньги и имущество на сумму 195 тысяч рублей.

В 2018 году женщина получила условный срок 1,5 года, а позже выяснилось, что в отделении почты ранее пропали другие деньги и товары. По версии следствия, в декабре 2016 года 30-летняя женщина, находясь на рабочем месте, присвоила денежные средства предприятия, не внося их в кассу, а также иные материальные ценности, такие как печатные издания и коммерческие товары, на общую сумму более 195 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенного имущества), сообщает регионально управленеи следственного комитета.