В Вологде пьяный 17-летний подросток избил свою мать: женщина умерла

В Вологде 17-летнего подростка подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью его матери, повлекшем смерть пострадавшей. Женщина умерла 23 февраля 2018 года, однако следственный комитет сообщил об этом происшествии только сейчас.

24 февраля днем старший сын 58-летней вологжанки вместе со своей семьей пришел к ней в гости и обнаружил мать без признаков жизни. Бригада скорой помощи констатировала смерть женщины. Следователи обнаружили на ее теле синяки и ссадины в области лица. Экспертиза показала, что вологжанка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы и травмы груди, которые стали следствием сильных ударов.

Под подозрение в причастности к смерти женщины попал ее младший 17-летний сын, показания которого о произошедшем расходились с результатами осмотра места происшествия.

Подросток рассказал родственникам, что накануне вечером мать упала на пол и ударилась головой.

По версии следствия все было по-другому: около одиннадцати часов вечера 23 февраля 2018 года пьяный подросток поссорился с матерью и стал ее избивать. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, сообщает региональное следственное управление.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и заключили его под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.