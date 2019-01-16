Череповецкая «Северсталь» одержала пятую победу подряд

16.01.2019 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой «Северстали» во вторник встречались с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар». Череповчане приехали в Китай без главного тренера. Андрей Разин заболел, поэтому командой руководил Евгений Михалкевич.

В первом периоде счёт открыли череповчане, шайбу забил Евгений Лаленков. На старте второго отрезка игры Джефф Кинрейд увеличил преимущество «Северстали». Хозяевам поля удалось отыграть одну шайбу на последней минуте второго после удаления Ивана Глазкова. Но спустя 12 секунд Дмитрий Марковин вновь увеличил преимущество «Северстали» до двух шайб.

Окончательный счёт установил Алексей Михнов, забив шайбу в пустые ворота. Окончательный счет - 4:1, это пятая подряд победа «Северстали».

Следующий матч «Северсталь» проведет 17 января во Владивостоке против «Адмирала».
 

Тэги: хоккей

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