Пенсионерка в Грязовецком районе четыре года добивалась ремонта печи в муниципальной квартире

В Грязовецком районе суд обязал местных чиновников отремонтировать печь в муниципальной квартире. Пенсионерке, которая в ней живет, пришлось добиваться этого решения в разных инстанциях четыре года.

Зинаида Александрова является нанимателем муниципальной квартиры в деревне Паново. В 2015 году там было проведено обследование печи из-за ее неисправности. Выяснилось, что при кладке печи были допущены нарушения технических норм, и специалисты рекомендовали ее ремонт. Однако местные власти игнорировали эту необходимость, в итоге женщине пришлось дойти до суда.

- В судебном заседании истец Зинаида Александрова и ее представитель исковые требования уточнили: просили осуществить ремонт печи путем ее полной перекладки. Истица полагала, что проведение текущего ремонта печи будет нецелесообразным, так как печь изначально выложена с нарушениями технических норм и является пожароопасной. Александрова пояснила суду, что глава Сидоровского муниципального образования неоднократно обещал ей, что печь будет отремонтирована, но после того, как жилье передали в ведение Грязовецкого муниципального района, он пояснил, что больше ничего делать не должен, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Администрация Грязовецкого района, в свою очередь, проводить капитальный ремонт печи отказалась. По мнению чиновников, ремонт печи относится к текущему ремонту и должен производиться нанимателем жилого помещения. Однако у пенсионерки нет денег, чтобы произвести перекладку печи за свой счет. Кроме того, в районной администрации говорили о том, что дом был передан к ним уже после ремонта и постройки печи, в связи с чем муниципальные чиновники не несут ответственность за недостатки, которые были допущены администрацией сельского поселения Сидоровское.

- Грязовецкий районный суд Вологодской области <…>обязал администрацию Грязовецкого муниципального района в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу произвести ремонт печи в жилом помещении путем ее полной перекладки с соблюдением правил и технических норм, установленных действующим законодательством, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Кроме того, с администрации Грязовецкого муниципального района в пользу Зинаиды Александровой были взысканы судебные расходы в размере 20 000 рублей.