Почти 40 % планируемых на 2019 год проверок в отношении вологодских предпринимателей оказались неправомерными

15.01.2019 [Общество]

Прокуратура Вологодской области опубликовала план проверок юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей региона на 2019 год.

В 2018 году в ведомство поступило 3 510 предложений по включению в план. Примерно 39% от числа планируемых проверочных мероприятий прокуратура исключила из плана.

- Основаниями для исключения проверок явились: отсутствие предусмотренных федеральным законодательством оснований для их проведения, недопустимость необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов малого предпринимательства, а также проведение проверок без учета риск-ориентированного подхода, - говорится в сообщении прокуратуры.

Всего в 2019 году контролирующими органами будет проведено 2 162 плановых проверки. Указанный план размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Исполнение плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год находится на контроле прокуратуры области.

 

 

Тэги: проверки, генпрокуратура

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