Прием заявлений в первые классы в Вологде начнется 19 января

Управление образования Вологды опубликовало график приема заявлений в первые классы. В некоторых школах их начнут принимать 19 января, но в большинстве учебных заведений - с 26 января.

В Вологде в новом учебном году будет сформировано 154 первых класса - это на три больше, чем годом ранее.

Из них 15 классов предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются по адаптированным программам.

«В основе укомплектования школ по-прежнему лежит территориальный принцип. На сайте управления образования размещено постановление, где за каждым учебным заведением закреплена определенная территория. Этот список не претерпел серьезных изменений, за исключением Водников, где построена новая школа № 42. Территории улиц Северной и Карла Маркса, относящихся к школам №№ 12, 14, 17, 42, мы распределили по учебным заведениям так, чтобы первоклассникам не пришлось переходить крупные дороги для посещения своей школы. Что касается школы № 1 с изучением английского языка и гимназии № 2, то за ними закреплены все улицы города Вологды, то есть подать заявление в первый класс могут семьи, проживающие в любом микрорайоне», - пояснила начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Подать заявление на прием ребенка в первый класс можно непосредственно в школе или через портал госуслуг. Если школа по какой-либо причине отказала в предоставлении места, заявление с приложенным отказом необходимо направить в Управление образования по адресу: ул. Козленская, 6. Вопросы будут рассмотрены специалистами на месте, и предложены различные варианты решения.

«То количество классов, которое на данный момент предполагается сформировать, должно обеспечить местами всех детей. Но если будет необходимость, мы готовы рассматривать возможность открывать дополнительные первые классы в каких-либо школах. В прошлом году такая практика была. Мы проговариваем непосредственно с директорами, проводим анализ приема заявлений и принимает точечные решения до конца августа. Все дети будут обеспечены начальным общим образованием как можно ближе к месту проживания»,- рассказала Ирина Гуляева.

Заявления будут принимать до 30 июня. Прием заявлений для детей, не проживающих на закрепленной территории, начнется с 1 июля 2019 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Полный график приема заявлений размещен на сайте Управления образования Вологды.