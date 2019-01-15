В Вологде презентуют переизданную биографию Варлама Шаламова

В январе в Шаламовском доме в Вологде пройдут мероприятия, посвященные дню памяти писателя.

19 января в 15 часов состоится презентация двух книг. Одна из них - «Незаконная комета. Варлам Шаламов: опыт медленного чтения» Елены Михайлик, исследовательницы прозы Шаламова. Вторая - переизданная биография «Шаламов», которую подготовил Валерий Есипов. Книга выпущена в серии ЖЗЛ «Молодая гвардия».

20 января в 12 часов начнется семинар, затрагивающий проблемы текстологии стихов Варлама Шаламова. В 14 часов можно посетить лекцию «Варлам Шаламов и Александр Солженицын. Дискуссия продолжается».

А главным событием 2019 года организаторы Шаламовских дней называют выход академического издания поэзии Варлама Тихоновича.