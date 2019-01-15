В Вологде будет работать бесплатная «Школа здоровья» для всех желающих

15.01.2019 [Общество]

24 января в Вологде состоится первое занятие в «Школе здоровья». Это совместный проект ТОСа «Водники» и горбольницы №2 при поддержке Центра по работе с населением.

Занятие начнется в 11 часов и будет посвящено диспансеризации. Как пояснили в центре по работе с населением, каждый месяц в рамках «Школы здоровья» будет проходить одно занятие для всех желающих.

Так, в феврале специалисты расскажут вологжанам о заболеваниях полости рта, занятие в марте, посвященное заболеваниям молочных желез, будет интересно женщинам, лекция в апреле будет посвящена гипертонии, в мае –меланоме, в июне - здоровому образу жизни.

Затем школа закроется на каникулы. Свою работу она продолжит в сентябре с лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях. В октябре жители Вологды смогут узнать все об инсульте, а в ноябре - про диабет.

О занятиях в «Школе здоровья» жителей информируют активисты ТОСа «Водники» через председателей советов домов и группы в соцсети ВКонтакте. Более подробную информацию также можно узнать по телефону 58-25-08 и в Центре по работе с населением на Северной, 26.

«В центре по работе с населением уже работает школа молодых родителей. Но мы решили, что надо делать занятия не только для молодых, а охватить и аудиторию 50+. Для них активисты ТОСа «Водники» разработали анкету, был проведен опрос, с помощью которого удалось узнать, что людям старшего поколения интересна тема садоводства и здоровья. В это время к нам как раз с инициативой вышла вторая поликлиника с предложением организовать школу здоровья», - рассказали о проекте в Центре по работе с населением.

Занятия «Школы здоровья» будут проходить на Северной, 26, вход свободный. Несмотря на то, что школа работает на территории ТОСа «Водники», посещать ее может любой житель Вологды.

Добавим, что ТОС "Водники" появился в 2011 году и объединяет вологжан по месту их жительства для внедрения инициатив, связанных с жизнью в городе, в частности, проведения массовых мероприятий, обсуждения коммунальных проблем и способов их решения.

Тэги: ТОСы, здоровье
Сюжет: ТОСы в Вологде

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