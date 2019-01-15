В Вологде девушка нашла на улице телефон и перевела с чужой карты на свою 4 500 рублей

В Вологде девушка нашла на улице телефон и перевела с привязанной к нему карты на свою 4 500 рублей.

В полицию обратился 41-летний мужчина и рассказал, что у него с карты пропали деньги. Оказалось, что на днях он потерял мобильник. Позже удалось вычислить подозреваемую в хищении средств с карты - ею оказалась 21-летняя жительница Вологды.

- Как пояснила вологжанка, она нашла гаджет на улице. Узнав, что к телефону подключен специальный сервис, позволяющий управлять банковским счетом, вологжанка, не задумываясь, перевела на свою карту 4500 рублей. По словам девушки, телефон она собиралась вернуть владельцу, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража с банковского счета). Ей грозит лишение свободы сроком до шести лет.