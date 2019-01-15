В Кичменгском Городке пенсионер из ружья застрелил жену, с которой они прожили 50 лет

77-летний житель Кичменгского Городка подозревается в убийстве своей жены. Мужчина выстрелил в нее из охотничьего ружья, сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

Известно, что пенсионер прожил со своей 77-летней женой в браке 50 лет. Накануне около 19 часов супруги вновь поссорились, и женщина закрылась от супруга в комнате. Однако мужчина выбил дверь в комнату.

- По версии следствия, 14 января 2019 года около 19 часов подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, расположенном в селе Кичменгский Городок, в ходе ссоры с супругой произвел один выстрел с близкого расстояния из одноствольного охотничьего ружья «Иж-18М» 12-го калибра в область головы потерпевшей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, мужчина задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.