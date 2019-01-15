В Кичменгском Городке пенсионер из ружья застрелил жену, с которой они прожили 50 лет

15.01.2019 [Происшествия]

77-летний житель Кичменгского Городка подозревается в убийстве своей жены. Мужчина выстрелил в нее из охотничьего ружья, сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

Известно, что пенсионер прожил со своей 77-летней женой в браке 50 лет. Накануне около 19 часов супруги вновь поссорились, и женщина закрылась от супруга в комнате. Однако мужчина выбил дверь в комнату.

- По версии следствия, 14 января 2019 года  около 19 часов подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем доме, расположенном в селе Кичменгский Городок, в ходе ссоры с супругой произвел один выстрел с близкого расстояния из одноствольного охотничьего ружья «Иж-18М» 12-го калибра в область головы потерпевшей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, мужчина задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

Тэги: убийство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«У вас будут проблемы»: полиция в Вологде продвигает услуги муниципального катафалка?
Евгений Доможиров врезался на машине в КаМАЗ в Грязовецком районе
Личную страницу череповчанина ВКонтакте пытались признать запрещенной из-за маленького шеврона на фото
Суд отправил заммэра Вологды Антона Мусихина под домашний арест
С вдовой умершего в ночном клубе Череповца нигерийца теперь живет его младший брат
Покупку мусорных контейнеров власти Вологодской области пытаются переложить на собственников жилья
Новым начальником департамента управления делами Вологодской области стала Елена Лебедева
Начальники департамента градостроительства и правового управления в Вологде стали заместителями мэра
Убитая 19-летняя череповчанка оказалась девушкой по вызову, а погибший с ней мужчина - сутенером
Роспотребнадзор пытался оштрафовать частный бассейн в Вологде за требование медсправки с посетителей
14.01.2019 [Общество]

В Вологодской области объявили аукционы на проект ремонтов пяти жилых домов-памятников

881
0
12.01.2019 [Происшествия]

Евгений Доможиров врезался на машине в КаМАЗ в Грязовецком районе

15467
3
11.01.2019 [Общество]

Суд отправил заммэра Вологды Антона Мусихина под домашний арест

7584
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Почти 40 % планируемых на 2019 год проверок в отношении вологодских предпринимателей оказались неправомерными
Вологжанам, не желающим тратиться на контейнеры для мусора, предложили его выбрасывать прямо в грузовик
Прием заявлений в первые классы в Вологде начнется 19 января
В Вологде презентуют переизданную биографию Варлама Шаламова
В Вологде будет работать бесплатная «Школа здоровья» для всех желающих
В Вологде девушка нашла на улице телефон и перевела с чужой карты на свою 4 500 рублей
В Кичменгском Городке пенсионер из ружья застрелил жену, с которой они прожили 50 лет
 
14.01.2019 [Общество]

Покупку мусорных контейнеров власти Вологодской области пытаются переложить на собственников жилья

5762
0
15.01.2019 [БлогоVO]

О мусорных контейнерах или что происходит? 

265
0
15.01.2019 [Обзор Прессы]

Главный по отходам: зачем стране нужен единый мусорный оператор

244
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика