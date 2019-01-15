12 школьных автобусов купили для сельских школ Вологодской области

15.01.2019 [Общество]
12 школьных автобусов купили для сельских школ Вологодской области

12 новых школьных автобусов направят в сельские школы Вологодской области, сообщает пресс-служба департамента образования. Сегодня ключи от автомобилей передали директорам учебных заведений.

Выделенные автобусы распределены в десять районов Вологодской области и две организации, подведомственные департаменту образования.

Так, школьные автобусы вместимостью 10-12 человек поступят  в Белозерский, Вашкинский, Нюксенский, Сямженский, Череповецкий муниципальные районы, а также в БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению».

Автобусы для школьников вместимостью 21-24 человека были направлены в Бабаевский, Великоустюгский, Вытегорский, Устюженский муниципальные районы и в БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка».

Школьный автобус вместимостью более 31 человек отправился в Грязовецкий муниципальный район.

- Все автобусы, поставляемые за счет средств федерального бюджета, оборудованы тахографом, системой спутниковой навигации ГЛОНАСС и проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета. В автобусах имеется огнетушители, аптечки, полки для размещения ручной клади, установлены дополнительные выдвижные подножки, блокировка движения при открытых дверях и сигнализация заднего хода, - сообщает пресс-служба департамента образования.

Ранее, в декабре 2018 года, в районы были направлены 17 новых школьных автобусов. Тем не менее, количество автобусов в регионе, срок эксплуатации которых превышает 10 лет, в 2019 году составит - 48 автобусов, в 2020 году – 77 автобусов, в 2021 году – 64 автобуса.

В 2019 году на приобретение 48 школьных автобусов для районов области запланированы финансовые средства в размере 90 млн. рублей. Далее на 2020 год на приобретение 77 школьных автобусов будут выделены финансовые средства в размере 144,3 млн. рублей, в 2021 году на приобретение 64 школьных автобусов, согласно закону области, выделяется 127,3 млн. рублей.

Тэги: школьные автобусы
Фото пресс-службы областного правительства

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