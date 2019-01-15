Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала три медали международных соревнований по пулевой стрельбе

Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала три медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, которые прошли с 11 по 13 января в словакском городе Рука.

Мастер спорта международного класса завоевала две бронзовых награды в личных соревнованиях - в стрельбе из пневматического оружия с расстояния 10 метров. Екатерина набрала 571 очко из 600 возможных в первый день и 580 во второй.



В командных соревнованиях Екатерина Коршунова, вместе с партнёрами по сборной, Виталиной Бацарашкиной и Екатериной Медведевой, завоевала золотые медали.





