Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала три медали международных соревнований по пулевой стрельбе

15.01.2019 [Общество]

Вологжанка Екатерина Коршунова завоевала три медали на международных соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, которые прошли с 11 по 13 января в словакском городе Рука.

Мастер спорта международного класса завоевала две бронзовых награды в личных соревнованиях - в стрельбе из пневматического оружия с расстояния 10 метров. Екатерина набрала 571 очко из 600 возможных в первый день и 580 во второй. 

В командных соревнованиях Екатерина Коршунова, вместе с партнёрами по сборной, Виталиной Бацарашкиной и Екатериной Медведевой, завоевала золотые медали.


 

Тэги: спортивная стрельба

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