В Музей кружева в Вологде купили две коляски для посетителей с маленькими детьми

15.01.2019 [Общество]

Вологодский музей-заповедник купил две прогулочные коляски для посетителей с маленькими детьми.

- Это то, что мы могли себе позволить. Они сейчас находятся в Музее кружева, и в праздники новогодние посетители, которые обращались, они смогли ими воспользоваться, - рассказала Newsvo гендиректор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

Как ранее сообщал Newsvo, в декабре в Вологде женщину с ребенком в коляске не пустили в Музей кружева. Руководитель общественной организации "Мама может" Любовь Пушкова была возмущена этим запретом, однако в музее пояснили, что ей были предложены другие подходящие варианты посещения экспозиций, а с коляской в музей нельзя, потому что нарушается температурно-влажностный режим в экспозиции.

Женщина заявила, что будет обращаться с официальным письмом в администрацию Вологодского музея-заповедника и жаловаться в Роспотребнадзор. После произошедшего скандала в музее сказали, что обратят особое внимание на работу с данной категорией посетителей – мамы с детьми - и рассмотрят возможность приобретения коляски-трости, слингов на средства грантов. В итоге коляски удалось купить еще до Нового года.

В музее-заповеднике также пояснили, что из-за ограниченности финансирования они не могут пока позволить себе купить больше колясок, в другие филиалы. Однако у администрации есть идея, как можно решить эту проблему.

- Я бы, например, предложила в этом плане оказать помощь музеям. Наверняка в семьях остаются какие-то легкие прогулочные коляски. Было бы здорово, если Любовь (ред. - имеется в виду автор поста Любовь Пушкова) направила бы такой посыл к мамочкам – отдать их в музей. Мы бы собрали их какое-то количество, отдали бы в химчистку и использовали бы для наших нужд, - пояснила Юлия Евсеева.

Тэги: музей, дети

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