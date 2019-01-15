В Музей кружева в Вологде купили две коляски для посетителей с маленькими детьми

Вологодский музей-заповедник купил две прогулочные коляски для посетителей с маленькими детьми.

- Это то, что мы могли себе позволить. Они сейчас находятся в Музее кружева, и в праздники новогодние посетители, которые обращались, они смогли ими воспользоваться, - рассказала Newsvo гендиректор Вологодского музея-заповедника Юлия Евсеева.

Как ранее сообщал Newsvo, в декабре в Вологде женщину с ребенком в коляске не пустили в Музей кружева. Руководитель общественной организации "Мама может" Любовь Пушкова была возмущена этим запретом, однако в музее пояснили, что ей были предложены другие подходящие варианты посещения экспозиций, а с коляской в музей нельзя, потому что нарушается температурно-влажностный режим в экспозиции.

Женщина заявила, что будет обращаться с официальным письмом в администрацию Вологодского музея-заповедника и жаловаться в Роспотребнадзор. После произошедшего скандала в музее сказали, что обратят особое внимание на работу с данной категорией посетителей – мамы с детьми - и рассмотрят возможность приобретения коляски-трости, слингов на средства грантов. В итоге коляски удалось купить еще до Нового года.

В музее-заповеднике также пояснили, что из-за ограниченности финансирования они не могут пока позволить себе купить больше колясок, в другие филиалы. Однако у администрации есть идея, как можно решить эту проблему.