Вологжане могут выиграть два бесплатных билета в музей-заповедник за селфи

16 января в Вологодской области пройдет акция «Музейное селфи», которая проводится во всем мире ежегодно с 2014 года. С этого года фотографии участников акции можно публиковать не только в Twitter, но и в других социальных сетях: «Одноклассники», «Вконтакте», «Facebook» и «Instagram».

Идея акции – популяризация музеев и исторического наследия. Вологодский музей-заповедник поощрит автора самого оригинального селфи двумя бесплатными билетами:

- Делайте селфи на фоне своих любимых или просто интересных экспонатов, выкладывайте фотографии во «Вконтакте» или Instagram с хештегами #MuseumSelfi #МузейноеСелфи #СелфиВГМЗ.

Победителя назовут 18 января.

Сотрудники Кирилло-Белозерского музея тоже присоединились к акции. Они предлагают размещать фотографии в соцсетях с хештегами #МузейноеСелфи #КириллоБелозерскийМузейЗаповедник #CultureSelfi.