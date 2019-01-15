Вологжанина могут оштрафовать за укрывательство убийства

15.01.2019 [Происшествия]

41-летнего вологжанина, который помог приятелю вытащить тело убитого им мужчины в подъезд, могут оштрафовать за укрывательство убийства. Речь идет о преступлении, которое произошло в ночь на 22 октября в одной из квартир в Вологде.

Как ранее сообщал Newsvo, 42-летний мужчина, владелец квартиры, поссорился со своим 62-летним гостем, который оказывал знаки внимания его подруге. Подозреваемый нанес пенсионеру множественные удары шариковой ручкой, а затем ножом, в результате которых тот скончался на месте преступления. Криминалисты насчитали на теле 22 ранения.

- Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, следователи выяснили, что 41-лений приятель обвиняемого, заведомо зная о совершенном им убийстве, с целью сокрытия следов совершенного преступления, помог другу вынести с места происшествия предметы мебели с кровавыми следами. Заранее он помощи не обещал, но после убийства упаковал тело погибшего в непрозрачный полиэтиленовый пакет и помог обвиняемому вынести его из квартиры, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Однако спрятать мешок с телом приятелям не удалось: они бросили его в подъезде, встретив там полицейских, пришедших с проверкой к соседям.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство). Обвиняемый в убийстве заключен под стражу. В отношении приятеля подозреваемого возбудили дело об укрывательстве убийства (ст. 316 УК РФ).

- Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет, - отмечают в СКР.

Тэги: убийство

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